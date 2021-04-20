Президента Чада убили на передовой сразу после переизбрания

Президент Чада Идрис Дебби, которого избрали на шестой срок, погиб во время посещения войск на передовой в борьбе с северными повстанцами.

Об этом во вторник, 20 апреля, заявил официальный представитель армии, передает DW. Местные СМИ пишут, что глава страны получил ранения и умер в больнице.

Ожидалось, что Дебби произнесет победную речь после получения предварительных результатов выборов, но вместо этого решил посетить солдат на передовой. Согласно отчету военных, солдаты подверглись нападению со стороны боевиков, которые прибыли со своей базы в Ливии.

Отмечается, что президент скончался всего через день после того, как он был объявлен победителем президентских выборов. Дебби переизбрался на очередной срок, набрав более 79% голосов избирателей. Он занимал стал президентом в 1990 году в результате государственного переворота. Три года назад парламент Чада "обнулил" предыдущие президентские сроки и позволил Деби избраться еще дважды по шесть лет.

После смерти страну временно возглавит генерал Махамат Кака, сын Дебби. Мужчина был генералом чадской армии и на протяжении многих лет возглавлял Главное управление служб безопасности государственных учреждений, в которое входит президентская гвардия.

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