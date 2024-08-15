Президент Южной Кореи предложил КНДР переговоры по объединению: какое условие он выдвинул

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выступил с инициативой об ослаблении напряженности и возобновления экономического сотрудничества с КНДР. По его словам, для этого необходимо создать рабочий консультативный орган.

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При этом он подчеркнул, что для начала диалога Северная Корея должна сделать "хотя бы один шаг" к денуклеаризации. Об этом сообщает Reuters.

Южнокорейский президент заявил, что готов начать политическое и экономическое сотрудничество с КНДР. Юн Сок Ёль обратился к Пхеньяну с новыми призывами после недавнего предложения его правительства предоставить гуманитарную помощь для ликвидации последствий наводнения в КНДР.

Несмотря на выдвинутые инициативы, объединение Кореи представляется отдаленной перспективой, поскольку отношения между соседями находятся на самом низком уровне за последние десятилетия. КНДР продолжает наращивать свой ядерный и ракетный потенциал, а также предпринимает шаги по разрыву связей с Южной Кореей.

Более того, недавно диктатор КНДР Ким Чен Ын назвал Южную Корею "главным врагом" и заявил, что объединение больше невозможно. В то же время президент Южной Корей продолжает настаивать, что создание "межкорейской рабочей группы" может помочь снять напряженность и решить любые вопросы.

Напомним, международные санкции вынудили Россию и Северную Корею теснее сотрудничать, создавая своеобразную дружбу двух изгнанников. Для лидера Северной Кореи Ким Чен Ина и кремлевского диктатора Владимира Путина эта дружба является прорывом в международной изоляции.

Ранее сообщалось, что российские войска начали использовать в войне против Украины дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4 из КНДР. Украинская аэроразведка обнаружила северокорейскую технику в одном из направлений, когда она находилась на открытой местности.

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