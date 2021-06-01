Президент ЦАР является 'заложником группы Вагнера', – Макрон

Лидер Франции Эмманюэль Макрон назвал президента Центральноафриканской Республики Фостен-Аршанжа Туадера "заложником группы Вагнера". По словам французского президента, "хищные российские наемники" захватывают шахты в ЦАР, а вместе с ними и политическую систему страны.

Об этом Макрон заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche. Он отметил, что в последние годы Франция потеряла свое влияние в странах Африки. Зато его обрели Китай, Россия и Турция.

Участники так называемой "группы Вагнера" используют антифранцузские настроения в Центральноафриканской Республике, считает Макрон.

"И турецкие и российские сети в Африке играют на этом. Их система дезинформации очень хорошо реализована. Она способствует использованию российских наемников в Африке. Лучший пример – Центральноафриканская Республика, где этот антифранцузский дискурс позволил узаконить присутствие хищных российских наемников. Президент Туадера сегодня является заложником группы Вагнера. Эта группа захватывает шахты и, следовательно, политическую систему. Такова реальность", – сказал президент Франции.

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