Президент Словении предупредила об угрозе, если Европа не будет участвовать в переговорах о завершении войны в Украине

Президент Словении Наташа Пирц Мусар призвала государства Европейский Союз объединиться и выступать единым фронтом на фоне разногласий с Соединенными Штатами Америки. Она предупредила, что ЕС будет рассматриваться в мировой политике как "карлик", если не объединится.

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Об этом политик сказала в интервью Sky News в понедельник, 24 февраля. Пирц Мусар подчеркнула, что нельзя допустить, чтобы только Вашингтон был стороной возможных переговоров между Украиной и Россией о завершении войны.

Заключать какое-либо соглашение без Евросоюза за столом переговоров опасно, ведь Украина находится в Европе.

"США сейчас пытаются договориться о мире на Украине, Украина находится в Европе, и вы не можете договориться о мире в Европе без Европейского союза", – сказала президент.

По ее мнению, в начале полномасштабного вторжения в Украину российский диктатор Путин был удивлен единством ЕС, однако затем в политике союза появились дыры.

Пирц Мусар описала президента США Дональда Трампа как человека, который "любит заключать сделки, а затем переключать свое внимание на что-то другое".

"Иногда это выглядит именно так, но я уверена, что Трамп осознает один факт. Каждая нация в этом мире заслуживает мира. Каждая страна на этой планете должна работать ради мира", – добавила она.

Напомним, что президент Евросовета Антониу Кошта 24 февраля заявил, что ЕС может назначить своего представителя для участия в возможных переговорах между Россией и Украиной о завершении войны. Этот вопрос обсудят на заседании Европейского совета 6 марта.

Ранее европейские министры иностранных дел выступили с совместным заявлением по поводу вероятных переговоров Украины с Россией по прекращению войны, которые пытается организовать администрация США. Они подчеркнули, что за столом переговоров, если они состоятся, должна быть и Европа.

Однако спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что он не видит Европу за столом переговоров по Украине, однако европейские интересы будут включены в эти обсуждения.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля в Киев прибыли руководство Евросоюза и лидеры, представители правительств стран-партнеров Украины. Они выступили на пленарном заседании саммита "Поддерживай Украину" и обсудили вопросы мира, гарантий безопасности Украины и будущего коллективной безопасности.

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