Президент Финляндии заявил Путину об обеспокоенности ситуацией в Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил главе России Владимиру Путину о своей обеспокоенности ситуацией безопасности в Украине, связанной с перемещением российских войск.

Накануне между ними состоялся продолжительный телефонный разговор. Об этом сообщила канцелярия финского президента.

Отмечается, что главы государств обсудили напряженность во временно оккупированном РФ Крыму, а также на российско-украинской границе.

"Президент Ниинистё выразил серьезную обеспокоенность обострением ситуации с переброской войск и отметил необходимость обсуждения, а также мероприятий по снижению напряженности", – передает его слова пресс-служба.

Ниинистё также поделился инициативой о проведении в финской столице саммита к 50-летию Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2025 году. Тогда как Путин рассказал ему о своем разговоре с президентом США Джо Байденом.

Во ходе разговора с главой РФ поднимался вопрос условий содержания оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.

Отметим: глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и получил мощную поддержку Украины от Североатлантического альянса. OBOZREVATEL собрал самые важные тезисы по результатам их брифинга 13 апреля в Брюсселе.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что Украине непременно нужна вооруженная поддержка, чтобы противостоять агрессии Кремля.