Президент Европарламента Роберта Метсола едет в Украину: красноречивое фото

Глава Европейского парламента Роберта Метсола посетит Киев с рабочим визитом, чтобы персонально оценить масштабы прямой агрессии России. Поскольку воздушное пространство над Украиной закрыто, политик добирается в столицу на поезде ПАО "Укрзалізниця".

Фотоснимок в дороге Метсола опубликовала у себя в Twitter. На нем она стоит возле вагона с логотипом государственной железной дороги, известным каждому украинцу.

"На пути в Киев", – лаконично подписала Метсола свой пост.

Напомним, что Европарламент принял заявку Украины на вступление в состав Европейского Союза. Другие государтсва-члены высоко оценили позицию нашей страны и мужество в обороне родины в условиях военной агрессии более сильной и многочисленной армии.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о сражениях, которые ожидают нацию впереди в рамках полномасштабной войны с Россией.

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