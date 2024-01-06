Президент Эстонии созвал Совет по гособороне: будут обсуждать помощь Украине

Президент Эстонии Алар Карис созвал заседание Совета по государственной обороне. Глава эстонского правительства, парламента, командующий Вооруженными Силами, а также руководители всех ведомств страны будут, среди прочего говорить о полномасштабном вторжении России в Украину.

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Главным вопросом станет военная помощь Киеву для борьбы с российскими оккупантами. Заседание состоится в понедельник, 8 января, передает издание Postimees.

На встрече будут обсуждать войну России против Украины, шаги Эстонии в поддержку нашей страны и безопасность границ Эстонии.

Как отмечается в материале, Совет по гособороне в Эстонии является консультативным органом при президенте. В его состав входят спикер Рийгикогу (парламента), премьер-министр, председатель комиссии парламента по обороне, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, глава МИД, глава Минобороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, командующий Силами обороны.

Совет обсуждает и высказывает свое мнение по вопросам, имеющим важное значение для обороны государства.

Напомним, что ранее в Эстонии презентовали стратегию победы Украины в войне с Россией. Над ней работали военные и эксперты. Они уверены, что поражение России неизбежно, добиться его можно уже к 2026 году или даже быстрее.

Для этого западные партнеры Украины должны, с одной стороны, прилагать усилия к истощению России, а с другой – в максимально сжатые сроки инвестировать в оборонно-промышленное производство в своих странах и нарастить производство оружия и боеприпасов для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Эстония продолжает укреплять свою границу со страной-агрессором Россией. На данный момент завершено строительство 40-километрового забора вдоль южной границы с РФ.