Президент Чехии попал в больницу после аварии на мотоцикле: что известно

Президент Чехии Петр Павел в четверг, 23 мая, получил травмы во время езды на мотоцикле. Глава государства находится в госпитале под наблюдением врачей.

Об этом сообщили на официальном акаунте Офиса президента Чехии в социальной сети Х (ранее Twitter). Там отметили, что травмы незначительные, однако Павел пока будет находится в больнице.

"Президент республики получил травмы во время езды на мотоцикле. Травмы несерьезные, но потребуют непродолжительного наблюдения в военном госпитале в Праге. Мы опубликуем дополнительную информацию по мере ее поступления", – сказано в сообщении.

Чешское издание novinky пишет, что по данным полиции авария произошла не на дороге, а на закрытой спортивной трассе. Правоохранители будут расследовать причины происшествия.

"Это всего лишь информационный пост, который мы пока не будем расширять", – ответил на запрос журналистов о дополнительной информации представитель канцелярии Павела Вит Коларж.

Центральный военный госпиталь подтвердил вечером, что оказал помощь президенту Павелу, который получил несерьезные травмы на мотоцикле. Он остается там для наблюдения.

Журналисты пишут, что Петр Павел известен своей страстью к мотоциклам и является владельцем BMW GS1250. Свое хобби он не бросил ни будучи председателем военного комитета НАТО, ни после того, как был избран президентом Чехии.

"И это несмотря на то, что его как главу государства даже в этой ситуации приходится защищать охраной, что сложнее при езде на мотоцикле и предъявляет более высокие тактические и логистические требования к его телохранителям. С ним по дороге едут полицейские на мотоциклах", – говорится в материале.

В августе 2023 года Павела засекли на езде на мотоцикле без шлема. Тогда политик извинился за свой поступок.

Как сообщал OBOZ.UA, Петр Павел убежден, что Европа сейчас на начальном этапе длительной конфронтации с Россией, однако эта конфронтация не обязательно должна носить военный характер. При этом он призвал ЕС к готовности, поскольку РФ никогда не будет мирным партнером.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!