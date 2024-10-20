Президент Бразилии отменил поездку на саммит БРИКС в России: какая причина

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС, который состоится в российской Казани 22-24 октября. Политику пришлось отменить запланированную поездку "по совету врача".

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Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщили на сайте правительства страны. В сообщении сказано, что Лула да Силва "по медицинским показаниям не поедет на саммит БРИКС из-за временных препятствий для длительных перелетов".

В саммите президент Бразилии примет участие по видеосвязи.

Издание CNN Brasil пишет, что Луис Инасиу Лула да Силва получил травму головы, а именно – "резано-тупую рану в затылочной области". Команда, которая обслуживала президента, порекомендовала ему не совершать дальних авиаперелетов.

Как отметил секретарь по Азиатско-Тихоокеанскому региону Министерства иностранных дел Бразилии Эдуардо Паес Сабойя, встреча в Казани предусматривает принятие декларации под названием "Укрепление многосторонности для справедливого и безопасного глобального развития".

Это будет первый саммит БРИКС с участием пяти новых членов, присоединившихся к блоку в этом году: Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии. До прошлого года в состав БРИКС входили только Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Напомним, что на днях российский диктатор Владимир Путин отказался ехать в Бразилию на саммит G20. Он оправдал свое решение тем, что якобы не хочет срывать мероприятие "Большой двадцатки", которую он считает "полезным форумом, если его не политизировать".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отреагировал на критику президентом Украины Владимиром Зеленским китайско-бразильского "мирного плана" и его призыв к коллеге работать над завершением войны вместе. Лула да Силва заявил, что говорить Украина должна была до начала полномасштабной войны с Россией.