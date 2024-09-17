'Преступления россиян в Буче очень напоминают Катынь': Дуда выступил по случаю 85-летия сталинской агрессии против Польши

Режим российского диктатора Владимира Путина ничем не отличается от сталинского режима, а преступления, совершаемые ныне Россией в Украине, столь же тяжелы, как и те, которые совершал Советский Союз в 1939 году против Польши. А преступления коммунистов в Катыни более 80 лет назад схожи с недавними российскими в Буче.

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Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда 17 сентября, возлагая венок к памятнику погибшим и замученным коммунистами полякам в Варшаве. Он призвал к тому, чтобы Россия была привлечена к ответственности за совершенные преступления в Украине, пишет Polskie Radio.

В своем выступлении Дуда напомнил, что 17 сентября 1939 г. к гитлеровской Германии, напавшей на Польшу 1 сентября, присоединился СССР.

"Результатом этого потом была Катынь и убийство польских офицеров, совершенных советской властью. Это были сотни тысяч людей, потерявших крышу над головой, для которых началась "Голгофа Востока": вывоз в Сибирь, преследование советскими коммунистами", – напомнил Дуда.

Он подчеркнул, что это были "самые черные годы" для Польши в прошлом веке, по результатам войны Польша на долгие годы оказалась в советской зоне влияния, а российские войска были выведены из страны только в 1993 году.

Дуда подчеркнул, что нынешняя российская агрессия против Украины и преступления россиян, например в Буче, "очень напоминают катынский метод убийств беззащитных людей с завязанными сзади руками".

"Это нам, полякам, хорошо известно, мы хорошо понимаем, как страдают сегодня украинцы и потому хотим помогать нашим украинским соседям. Мы надеемся, что российский империализм не победит и западное сообщество, к которому мы принадлежим, будет стоять мужественно, смело и решительно, останавливая российский империализм и поддерживая сегодня украинцев в защите их отечества от российской агрессии", – подчеркнул Дуда.

Он отметил, что история показывает: независимо от того, будь то царский, советский или путинский империализм, "это все тот же страшный монстр".

Дуда заверил в дальнейшей поддержке Польшей Украины и призвал мировое сообщество привлечь Россию к ответственности за совершенные преступления.

"Эти преступления требуют справедливого суда для виновных. Особенно виновники преступлений, совершенных россиянами в течение последнего года в Украине, должны быть привлечены к ответственности именно для того, чтобы такие преступления, как Катынский расстрел, как и те преступления, которые сегодня совершают россияне в Украине , никогда больше не повторились. Сегодняшняя обязанность мира – это, во-первых, выявить преступников.

Напомним, 85 лет назад, 17 сентября 1939 года, советские войска вошли на территорию Польши, нарушив подписанный договор о ненападении, который должен был действовать до конца 1945 года. Вторжение было вооруженным нападением, совершенным без объявления войны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия обязана возместить Украине ущерб, нанесенный во время войны. Наше государство не должно восстанавливаться за свой счет, как это делала Польша на протяжении 40 лет.

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