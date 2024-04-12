Премьер Японии напомнил Конгрессу, что лидерство США в помощи Украине незаменимо

Премьер Японии Фумио Кисида призвал Соединенные Штаты Америки не терять лидерство в вопросе помощи Украине в ее борьбе с российским полномасштабным вторжением. Без поддержки Вашингтона Киев мог бы потерпеть поражение, что привело бы к усилению Китая и новому кризису в Восточной Азии.

С таким заявлением глава японского правительства выступив в четверг, 11 апреля, на совместном заседании обеих палат Конгресса Штатов. Его слова процитировало издание "Голос Америки".

"Лидерство Соединенных Штатов незаменимо. Как скоро без поддержки США надежды Украины (могут) рухнуть под натиском Москвы? Как скоро без присутствия Соединенных Штатов (может) столкнуться с еще более суровыми реалиями Индо-Тихоокеанский регион?" – сказал Фумио Кисида.

Премьер Японии подчеркнул, что мир находится на "историческом переломе" из-за угрозы свободы и демократии, климатических изменений и развитии сферы ИИ.

Также он предупредил об опасностях, связанных с ядерной программой Северной Кореи и экспортом ракет, которые Россия использует для ударов по Украине. Самый большой вызов, с которым сейчас сталкивается мир, как считает Кисида, исходит от Китая.

Японский премьер добавил, что то, что сегодня происходит в Украине, может завтра произойти в Восточной Азии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кисида Фумио заявил, что события на международной арене подталкивают мир и его страну к решительным и неожиданным действиям. В частности, Япония приняла решение изменить свою оборонительную позицию.

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