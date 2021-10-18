В Венгрии объединенная оппозиция выбрала единого кандидата, который станет соперником премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в 2022 году. Им стал мэр одного из городов Венгрии Петер Марки-Зай. Этот выбор очень непростой. Ведь Орбан настроен править пожизненно, и в этом смысле пример Путина для него стал очень заразным.

Премьер Венгрии Виктор Орбан и российский диктатор Путин давно уже очень успешно работают в слаженном тандеме. Оба постоянно пытаются выставлять Украину в негативном свете на международной арене. Стратегическая цель Путина – создать "Великую Россию" и помешать Украине остаться независимым государством.

У Виктора Орбана планы несколько скромнее. Он грезит "Великой Венгрией". Аннексия Закарпатья, где проживает более 120 тысяч этнических венгров, кажется ему началом реализации такого грандиозного плана.

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Можно не сомневаться, что во время одной из встреч российского диктатора с Орбаном, тот четко пообещал последнему, что после ликвидации украинской государственности Закарпатье войдет в состав Венгрии. Но для этого Российской Федерации и Венгрии нужно действовать слаженно, выискивая уязвимые места в Украине. И бить по ним, несмотря ни на что.

Венгрия, которая уже достаточно давно является членом Европейского союза и НАТО, идет в фарватере антиукраинской политики и действий Кремля. Виктор Орбан, постоянно проводя антизападные мероприятия, остается верным союзником и вассалом Путина. Фактически став путинским диверсантом в Евросоюзе.

Венгерский премьер уже не первый год проводит свою необъявленную "локальную холодную войну" с Украиной. Одной из ее действенных составляющих стало многократное блокирование переговоров Украины относительно ее членства в НАТО.

Венгрия не только продолжает игнорировать центральные позиции верховенства права ЕС, но и значительно ближе к таким диктаторским режимам, как в России и Китае, чем к государствам Европейского союза.

На сегодня не существует правовых оснований для исключения Венгрии из ЕС, но, если так будет продолжаться и дальше, то их нужно создать как можно скорее. Представители из групп интересов Венгрии в институтах ЕС, от Европейского парламента до Европейского совета и Европейской комиссии, могут передавать в Москву и Пекин служебную информацию, конечно за различные услуги в ответ.

Орбану нужны управленцы китайского образца, поэтому он самочинно принял решение о строительстве филиала шанхайского университета Фудань в Венгрии. Хотя в Будапеште не могли не знать того, что этот университет является кузницей кадров для Компартии и спецслужб Китая.

Подобное решение опасно для венгров еще и потому, что реваншистская имперская Россия и коммунистический Китай используют науку и образование как удобное прикрытие для шпионажа и своего скрытого влияния.

Весной 2022 года в Венгрии должны состояться национальные выборы, и Орбан и его партия "Фидес" могут их проиграть. Вот почему он мобилизует свою постоянную политическую клиентуру экстремальной пропагандой. И поэтому он провоцирует, где только может провоцировать, сближение Будапешта с Москвой и Пекином, которое является неприемлемым для большей части венгерского народа.

По сути, Путину удалось политически "приватизировать" Орбана. "Владелец" венгерского премьера подбрасывает ему, время от времени, подачки, которые должны стимулировать его к дальнейшей сдаче интересов своей страны.

Здесь нет ничего принципиально нового. Это стало прямым продолжением венгерских вассальных отношений с СССР, когда именно в Москве решали то, что должны в Будапеште делать дальше.

Но окончательно Виктор Орбан присоединился к лагерю Путина, когда в январе 2014 года подписал в Москве контракт о расширении атомной электростанции в городе Пакше.

Знаменательно, что этот визит чуть ли не за месяц до российской оккупации Крыма, стал предвестником рабского обращения венгерского премьера с Кремлем.

Которое прослеживалось во всех его действиях – против гражданского общества, нарушения автономии науки и высшего образования, серии нападений на Европейский союз, что были закамуфлированы под конфронтацию с Фондом Сороса в Венгрии. Венгерское отделение которого в 2018 году вынуждено было переехать из Будапешта в Берлин, после того, как Венгрия объявила его "иностранным агентом" и ввела серьезные ограничения для деятельности.

Орбан начал служить Путину для того, чтобы сохранить и укрепить свою власть, и с того времени сделал все возможное для разрыва с Евросоюзом.

До тех пор он разрушал институты демократической системы лишь через "барскую страсть" к обогащению себя и своей семьи и сохранение богатства через удержание политической власти.

Полная ориентация на Путина вызвала неприязнь даже самого доверенного лица Орбана, миллиардера Лайоша Симичка, с которым премьер дружил еще с армейских времен. К тому же, они оба были основателями партии "Фидес".

Признание Путина полностью своим политическим патроном имело свою цену, которую Орбану пришлось заплатить, –отстранить Лайоша Симичка от власти и лишить его статуса соправителя Венгрией.

Желание служить российскому деспоту стало для венгерского диктатора тем Рубиконом, перейдя который он уже очень легко, для получения прибыли, вошел в преступный союз с Путиным – против развития венгерской демократии и венгерской экономики.

Венгрия прошла трансформацию от мягкой диктатуры Яноша Кадара до промосковской диктатуры Виктора Орбана. Лайош Симичка, в интервью одной из венгерских газет, объясняет это сближение премьера с Россией тем, что, возможно, у Москвы есть досье о сотрудничестве премьера с советскими коммунистами, и, используя эти документы, Кремль усиливает свое влияние в Венгрии.

Трудно понять, почему Евросоюз так спокойно наблюдает за тем, что, шаг за шагом, Орбан превратил страну-члена ЕС на диктатуру. Он провел репрессии и зачистку средств массовой информации, а затем так же беспрепятственно, осуществил манипуляции с судебной властью. Собственно, это тот путь, которым в свое время прошли Путин и Лукашенко.

Европа не усвоила уроков из прошлого, и за средства ЕС премьер Орбан может действовать, как ему заблагорассудится. Он даже игнорирует постановления суда Страсбурга. Потому что теперь он сам себе суд.

Евросоюз должно насторожить то, что из Венгрии все больше людей выезжают в государства Западной Европы. Особенно в Великобританию.

Казалось бы, что страна, прошедшая через 40 лет коммунистической диктатуры, должна была получить прививку от популизма. Но на смену коммунистическому режиму пришло правое экстремистское правление.

Если все будет так продолжаться и дальше, то пороховая бочка народного недовольства в Венгрии однажды взорвется. Как когда-то это было в далеком уже 1956 году. Поскольку, как минимум, половина венгров не желают видеть Орбана и его подельников в руководстве страны.

Путин вводит "культуру террора" по всему миру. Однако самая большая ее демонстрация Кремлем происходит в Украине. А Орбан, добровольно превратившись в "комнатного пуделя Путина", уже который год шантажирует Украину венгерским меньшинством в Закарпатье.

Нынешняя Россия – это террористическое государство. Венгрия сегодня стала шантажистким государством, которое демонстрирует неприемлемые методы давления на Украину.

Путин создал преступный режим, который руководит Россией, ведя массированную пропаганду "культуры террора". Эту же "культуру" он начал также использовать в отношениях с другими странами и народами. Его тактика и методы стали огромной угрозой существующему мировому порядку и требуют глобального ответа.

Кровавой производной путинского "альтернативного мира" стало то, что Путин решил убить украинскую независимость. Придумав теорию "насильственного переворота" и "нелегитимности власти", в Кремле попытались этим "освятить" оккупацию Крыма и части Донбасса. Однако это привело к обратному эффекту.

Украинцам с помощью Запада удалось остановить имперское продвижение России по расширению "своих территорий". И здесь время является самым большим врагом Путина. После вторжения в Украину ему удалось на определенный период повысить свой рейтинг среди россиян. Но когда кремлевская империя избавится от иллюзий триумфальной экспансии, дни его власти могут стать считанными.

Освободительная война украинского народа исчерпывает ресурсы Российской Федерации. Поэтому "второй фронт", который открыл Виктор Орбан, настраивая часть закарпатских венгров против Украинского государства, стал большой помощью Будапешта Москве.

Понимают ли в Венгрии, что формально будучи частью западного мира, они сознательно превратились в сообщника государства-террориста, которое ради достижения своих целей не останавливается ни перед чем? И как может вообще европейская страна, являющаяся членом ЕС и НАТО, проводить реваншистскую политику в отношении соседнего государства?

Орбан стал политической марионеткой Путина. Это несет большую опасность не только европейскому континенту, но и мировой стабильности. Премьер Венгрии мечтает присоединить часть украинской территории по "шаблону Путина".

Эти схемы выглядят одинаково: Венгрия хочет взять под свой контроль одну из областей Западной Украины, опираясь на венгерское меньшинство, Россия хочет контролировать Восточную Украину, опираясь на российское меньшинство, которое она сама туда завезла после Голодомора. Считая, что Украина не должна существовать как независимая нация.

Можно сказать, что "украинский вектор" политики Орбана в большой степени зависит от того, насколько агрессивно путинский режим будет действовать на востоке Украины. Если Путин под давлением резкого увеличения санкций начнет "отползать" с Донбасса, то и орбановская риторика и провоцирование противостояния на Закарпатье станут затухать.

Все это похоже на то, как Сталин напал на Польшу с Востока, а Гитлер с Запада в начале Второй мировой войны. Поэтому в 2021 году Украина должна поставить перед своими западными союзниками вопрос недопустимости продолжения таких синхронных действий со стороны Российской Федерации и Венгрии.

Борьба Украины за свое право быть независимым от России государством продолжается веками. Возможно, сейчас происходит ее кульминационный этап. А Венгрия в этом неравном поединке сознательно стала на сторону нашего врага.

Сейчас все больше становится очевидным, что "моральный компас" Орбана четко настроен в сторону Кремля. Поэтому, перефразируя известное выражение, можно спросить: если враг Украины стал другом для Венгрии, то кем же тогда является Венгрия для Украины?

Пока что Орбан несколько сдерживается в своих политических фантазиях. Однако никто не может гарантировать, что не наступит такой момент, когда больше сдерживать себя он не захочет или не сможет.

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