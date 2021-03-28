Премьер Словакии заявил об отставке после скандала с российской вакциной

Премьер-министр Словакии Игорь Матович предложил министру финансов Эдуарду Хегеру поменяться должностями, чтобы разрешить правительственный кризис, который разгорелся после того, как Матович разрешил регистрацию российской вакцины "Спутник V".

О своем решении Матович объявил в воскресенье, 28 марта, пишет словацкое издание Pravda. Оба политика являются представителями партии OĽaNO.

Хегер уже подтвердил готовность возглавить правительство и пообещал обратиться за поддержкой к партии "Свобода и солидарность", которая за время политического скандала вышла из коалиции, а затем встретиться с президентом Словакии Зузаной Чапутовой для согласования дальнейших действий.

Напомним, из-за решения Матовича закупить "Спутник V" против COVID-19 до ее регистрации в ЕС, в отставку ушли шесть министров. Это грозило распадом правительственной коалиции и проведением досрочных выборов.

Закулисная сделка Матовича привела к отставке министра здравоохранения Марека Крайчи, министра труда Милана Крайняка, министра экономики и вице-премьера Рихарда Сулика, министра юстиции и вице-премьера Марии Коликовой, министра иностранных дел Ивана Корчка, министра образования Бронислава Грюлинга.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Матович доложил о готовности при определенных условиях пойти в отставку, чтобы положить конец хаосу коалиции в стране, связанному с его борьбой с пандемией COVID-19. Речь шла о решении купить российскую вакцину "Спутник V".