Премьер Польши: от помощи Украине зависит и наше будущее
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий пояснил твердую решимость Варшавы оказывать военную помощь Украине на фоне ее противостояния оккупантам из России. По словам политика, от будущего нашей страны зависят перспективы и самой Польши.
Об этом он рассказал в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna. Мир не должен недооценивать украинскую роль в геополитическом влиянии.
"Для нашего соседа на востоке мы делаем больше других, потому что у нас больше представления, что можем выиграть, и что проиграть", – указал Моравецкий.
Премьер-министр также поприветствовал новый статус Украины как кандидата на вступление в Европейский союз, но указал, что работы в этом направлении предстоит немало. Украинцы платят большую цену и проливают кровь ради того, чтобы стать наконец частью цивилизованного западного мира.
"Поддержание энтузиазма, ныне присутствующего в европейских официальных залах, не будет простым. Но самое важное, что нужно продолжить – это Европейское единство и решительность в поддержке защитников Украины. Мы пробудили Запад, поэтому мы не можем позволить ему заснуть снова", – заключил Моравецкий.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Дуда в обращении к международным партнерам указал, что в если ближайшие недели Украина не получит от Запада военную технику Путин может выиграть войну. И тогда неизвестно, где и когда он остановится.
Также он предупредил Кремль о немедленной и решительной реакции Варшавы в случае, если он рискнет совершить вторжение и на польскую территорию.
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