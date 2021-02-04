Почему у нас по другому? Что с нами не так?!

Германия попрощалась с Меркель шестью минутами горячих аплодисментов.

Немцы выбрали ее, чтобы возглавить их, и она вела более 80 миллионов немцев в течение 18 лет с компетентностью, умением, самоотверженностью и искренностью.

За эти восемнадцать лет ее руководства властью в своей стране не было зафиксировано никаких нарушений против нее .. Она не назначила секретарем никого из своих родственников .. Она не утверждала, что была творец славы .. Она не боролась с теми, кто предшествовал ей или не устраивал ее. Она не говорила глупостей. Не появлялась в переулках Берлина, чтобы фотографироваться.

Это (А. Меркель) женщина, которую окрестили "Леди мира" и описали как эквивалент шести миллионов мужчин.

А. Меркель покинула пост партийного руководства и передала его тем, кто после нее, и Германия и ее немецкий народ находятся в наилучшем состоянии.

Реакция немцев была беспрецедентной в истории немцев - весь народ выходил на балконы домов и стихийно хлопал ей в течение 6 непрерывных минут горячих аплодисментов....без популярных поэтов, артистов, подонков колористов и альпинистов ..))

Германия стояла как единое целое, прощаясь с лидером Германии, физиком-химиком, которого не прельщала мода или свет и который не покупал недвижимость, автомобили, яхты и частные самолеты.

Она покинула свой пост после 18 лет и не меняла старую одежду .

На пресс-конференции женщина-журналист спросила Меркель: "Мы заметили, что ваша одежда повторяется. Почему ?"

Она ответила: "Я госслужащий, а не модель".

На другой пресс-конференции ее спросили: "Есть ли у вас горничные, которые убирают в доме, готовят еду и так далее?"

Ее ответ был: "Нет, у меня нет работниц и они мне не нужны. Мы с мужем каждый день выполняем эту работу дома."

Затем другой журналист спросил: "Кто стирает одежду, вы или ваш муж?"

Ответ: " Я расставляю одежду, а мой муж управляет стиральной машиной, и обычно это происходит ночью"

В заключении она сказала: "Я ожидала, что вы спросите меня об успехах и неудачах в нашей работе в правительстве". ))

Г-жа Меркель живет в обычной квартире, как и любой другой гражданин. В этой квартире она живет до избрания премьер-министром Германии, и она не покидала ее и не владеет виллой, прислугой, бассейнами и садами.

Это Ангела Меркель, Федеральный Канцлер Германии, крупнейшей экономики Европы !!!

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