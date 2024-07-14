Премьер Ирландии совершит визит в Украину в ближайшие недели

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис принял официальное приглашение украинского президента Владимира Зеленского посетить Украину. Он планирует прибыть в Киев "в ближайшие недели".

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Приглашение Харрис получил в центральном аэропорту Ирландии, где встретился с украинским лидером, когда последний возвращался из США. Как передает Irish Independent, Харрис с Зеленским провели кратковременную встречу непосредственно в аэропорту Шеннон, после чего стороны сделали заявления для печати.

"Я только что провел очень хорошую встречу с президентом Зеленским. Я очень рад приветствовать его в Ирландии. Это дало мне возможность выразить соболезнования от народа Ирландии народу Украины, президенту Украины в связи с гибелью людей из-за этой жестокой и незаконной военной российской агрессии", – цитирует издание слова Гарриса.

Премьер Ирландии подтвердил, что принял официальное приглашение посетить Киев и Украину, и "надеется совершить визит в ближайшие недели, позже этим летом". Он также официально пригласил г-на Зеленского в Ирландию.

По словам Харриса, лично его во время общения с Зеленским больше всего поразили слова украинского лидера о создании в Украине бомбоубежищ для подготовки к следующему учебному году. Ирландец сказал, что он "совершенно напуган" тем, как Россия обращается с маленькими украинцами. Кроме непрерывных обстрелов школ и больниц, страна-агрессор нагло похищает детей.

"Я не верю, что мир знает об этом достаточно. Россия активно ворует детей у Украины – забирает даже младенцев, отбирает у родителей и вывозит их на временно оккупированные территории или в Россию", – отметил премьер Ирландии.

Хотя жители Ирландии рады видеть у себя украинцев, все они "ждут, когда закончится война и народ Украины сможет вернуться домой", сказал Харрис и добавил, что "украинцы здесь могут ждать столько, сколько нужно".

"Мы хотим, чтобы Украина была членом ЕС. Когда это произойдет, люди из Украины будут иметь такую же свободу передвижения, которую имеет каждый другой гражданин ЕС", – сказал ирландский премьер.

В свою очередь президент Зеленский поблагодарил народа и правительство Ирландии.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в ближайшее время начнет переговоры по заключению двустороннего соглашения о безопасности с Ирландией. В июне уже прошла встреча с делегацией ирландского МИД во главе с заместителем генерального секретаря МИД Соней Гайленд.

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