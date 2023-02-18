Премьер Грузии цинично прокомментировал состояние здоровья Саакашвили: хороший актер

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал состояние здоровья бывшего президента страны Михеила Саакашвили, который уже почти 1,5 года находится в грузинской тюрьме. Он отрицает критическое состояние политика и назвал его "хорошим актером".

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Такое заявление Гарибашвили сделал на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает информационный портал "Новости – Грузия".

"Вы упомянули кадры, фотографии, я скажу, что господин Саакашвили хороший актер", – заявил Гарибашвили.

Он добавил, Саакашвили, которого премьер назвал "преступником", уже восемь месяцев отбывает заключение в частной медицинской клинике. Туда его перевели из тюрьмы.

На данный момент, по словам Гарибашвили, Саакашвили обеспечили максимальный комфорт и привилегии, которых якобы нет у других заключенных.

"Вы, вероятно, видели много дезинформации, распространяемой лоббистскими фирмами, нанятыми семьей Саакашвили… То, что вы видите на видео, в Facebook, в социальных сетях, не соответствует действительности", – утверждает он.

Напомним, адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявлял, у политика диагностировали деменцию и туберкулез. По его словам, у экс-президента Грузии также подозревают еще примерно 34 заболевания. В то же время министр юстиции страны Рати Брегадзе обвинил Хачапуридзе в спекуляции. Он подчеркнул, что для Саакашвили созданы все условия, чтобы его здоровье было защищено.

После этого городской суд Тбилиси в Грузии отклонил ходатайство адвоката бывшего президента и политического заключенного Михаила Саакашвили об освобождении последнего из тюрьмы. Прошение было основано на критическом, практически необратимом состоянии здоровья заключенного, острой необходимости в госпитализации.

Депутаты Европейского парламента на заседании в среду, 15 февраля, приняли резолюцию относительно бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. В документе призывают перевести политика на лечение в европейскую клинику.

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