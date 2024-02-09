Премьер Эстонии сказала, какой объем помощи необходим Украине для победы в войне против РФ

Военная сила государств, входящих в коалицию по поддержке Украины, в 13 раз больше, чем у страны-агрессора России. Если эти партнеры дадут Киеву хотя бы по 0,25% своего ВВП, это создаст поворотный момент в войне и обеспечит украинцам победу.

Такое мнение высказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Как передает "Украинформ", 8 февраля она выступила на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Негаммером в Вене.

"Посмотрите только на наши оборонные бюджеты! Если все те страны, которые поддерживают Украину, будут на самом деле этому отданы и поддержат оказание ей помощи в размере 0,25% своего ВВП, то это действительно создаст поворотный момент. Ведь это тот вклад, который требуется для того, чтобы выиграть эту войну", – считает политик.

Также она заявила, что "пришло время сделать следующие шаги" в вопросе использования замороженных активов РФ для восстановления Украины. По ее словам, эстонское правительство уже предоставило соответствующий законопроект на национальном уровне. Премьер надеется, что это вдохновит другие страны-члены ЕС на подобные действия.

Кроме этого, Каллас отметила важность осуществления больших инвестиций европейских стран в оборону.

"Мы должны быть достаточно сильны, чтобы быть способными защитить себя. Слабость провоцирует агрессора", – подчеркнула она.

Глава правительства Эстонии добавила, что ее страна верит в победу украинцев, но для того чтобы достичь этого, нужно "поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Эстония передала Украине новый пакет военной помощи на сумму €80 млн. В него вошли противотанковые ракеты Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия и водолазное оборудование.

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