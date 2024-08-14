Премьер Эстонии: Россия должна заплатить Украине за разрушения

Страна-агрессор Россия обязана заплатить Украине за разрушения, которые ее оккупационные войска причинили стране в ходе полномасштабного вторжения. Москва представляет постоянную угрозу не только Украине, но и странам Европейского Союза.

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Об этом сказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал на брифинге в Хельсинки в среду, 14 августа, передает издание Yle. Он провел переговоры с главой правительства Финляндии Петтери Орпо.

Михал во время пресс-конференции выразил твердую поддержку Украине в ее противостоянии с РФ. По его словам, ЕС должен увеличить расходы на оборону, чтобы эффективно противостоять угрозам со стороны Москвы.

Также эстонский премьер подчеркнул необходимость того, чтобы Россия понесла ответственность за ущерб, нанесенный Украине.

Орпо, в свою очередь, заявил, что Силы обороны Украины имеют полное право на защиту своей территории, включая проведение операций за ее пределами, например, в Курской области РФ.

Михал согласился с этой позицией, добавив, что Россия представляет собой постоянную угрозу.

"Путин уважает только силу", – заявил Орпо.

Ранее в Эстонии прокомментировали очередную провокацию российской армии в районе ЗАЭС. Министр иностранных дел Эстонской Республики Маргус Цахкна сказал, что пока Украина не восстановит контроль над Запорожской атомной электростанцией, высокий риск ядерной аварии продолжит оставаться ужасной реальностью. Цахкна поддержал нашу страну и предупредил Европу и весь мир об опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, Эстония передала Украине ЗРК и ракеты малой дальности Mistral. Это вооружение французского производства уже прибыло в наше государство.

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