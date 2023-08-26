Премьер Эстонии отказалась уходить в отставку после скандала с российским бизнесом ее мужа

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не намерена уходить в отставку с должности после скандала, связанного с "бизнесом в России" ее мужа. Она также назвала работу в России с не попавшими под санкции товарами моральным компасом.

Видео дня

Об этом Каллас заявила в интервью эстонскому телерадиовещателю ERR. Отметим, что недавний скандал возник на фоне того, что у мужа премьера была доля собственности в фирме, которая осуществляла перевозку для клиента в России.

"Я не планирую уходить в отставку. Как премьер я стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии", – ответила Кая Каллас.

Она также заявила, что нарушающие санкции компании должны нести ответственность за это. В то же время взаимодействие с клиентами на территории России, не запрещенное законом, это вопрос морального компаса.

"Подсанкционные товары должны наказываться, остальной бизнес - вопрос морального компаса", – сказала Каллас.

Ранее Каллас уже разъяснила, что фирма Stark Logistics, где ее муж Арво Халлик имеет долю собственности, проводила перевозку не для российского партнера, а для эстонской компании, имеющей бизнес в России. Она также утверждает, что не была в курсе этих конкретных аспектов предпринимательской деятельности мужа до возникновения этого скандала.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в Украину компания Stark Logistics, поставляющая в РФ сырье для производства аэрозольных баллонов, сократила перевозку, но не перестала получать прибыль от государства-агрессора. Президент Эстонии Алар Карис требует объяснений у премьер-министра.

Отметим, что Кая Каллас также является одним из самых активных сторонников евроинтеграции Украины. Она убеждена, что наша страна должна стать частью НАТО, поскольку обеспечит безопасность не только украинскому народу, но и всем странам в составе Альянса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!