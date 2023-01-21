Премьер Британии Сунак получил штраф за непристегнутый ремень безопасности: видео с нарушением ПДД он снял сам

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил штраф за то, что не пристегнулся ремнем безопасности в автомобиле. Видео, на котором видно, что он нарушил правила дорожного движения, политик сам опубликовал в Instagram.

Видео дня

Об этом сообщает BBC (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Инцидент произошел в графстве Ланкашир во время рабочего визита Сунака в Северную Англию.

Он снял ремень безопасности, когда сидел на заднем сидении транспортного средства и снимал видео для соцсетей. Машина при этом двигалась. В ролике премьер обращался к британцам и рассказывал о последнем раунде государственного финансирования развития общин.

"Премьер-министр считает, что все должны пристегиваться ремнями безопасности. Это была ошибка, он снял его на короткое время, чтобы снять ролик, который вы видели, но он признает, что это была ошибка", – сказал представитель премьера.

Впоследствии Риши Сунак извинился за нарушение ПДД и взял на себя полную ответственность за эту ошибку.

Либеральные демократы прокомментировали инцидент, отметив, что Сунак стал вторым премьер-министром, которого оштрафовала полиция. Они заявляют, что политик "показал такое же пренебрежение правилами, как и Борис Джонсон".

Отметим, что в Британии пассажиров, которые не пристегнули ремень безопасности, могут оштрафовать на 100 фунтов стерлингов. Сумма может возрасти до 500 фунтов стерлингов, если дело дойдет до суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал трогательный рождественский ролик в поддержку Украины. В ролике британская девочка отправила рождественский подарок своей украинской ровеснице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!