'Прекратите эту нелепую войну!' Жена Байдена обратилась к Путину

Супруга президента США Джилл Байден, вернувшись из Украины после встречи с первой леди Еленой Зеленской, обратилась к диктатору Кремля Владимиру Путину. Она рассказала об ужасающих впечатлениях, которые оставили беседы с украинскими беженками, вынужденными бежать от кровопролитной войны, забрав детей и оставив мужей.

Слова американской первой леди опубликовал портал CNN. Байден написала, что человек, побывавший на войне, уже не останется прежним, эту травму он пронесет через всю оставшуюся жизнь.

"Жена президента Украины Елена Зеленская вышла из укрытия, оставив собственных детей, чтобы навестить меня и попросить помощи для народа своей страны. Она не просила у меня ни еды, ни одежды, ни оружия. Она попросила меня помочь ей получить психологическую помощь для всех, кто страдает от последствий бессмысленной и жестокой войны, развязанной лидером России", – указала она.

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Американка передала слова пограничников, через которых проходили тысячи женщин и детей, легко одетых в февральские холода. В их глазах был испуг, отчаяние, растерянность, многие шли в неизвестность, спасаясь от смерти и несчастий.

"Многим приходилось днями жить без еды и солнечного света, укрывшись в подземных подвалах. Сейчас в Украине насилуют женщин и детей, дети видят, как расстреливают их родителей, сжигают дома... Владимир Путин, прекратите эту жестокую и бессмысленную войну!", – эмоционально заключила Джилл Байден.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Зеленская во время встречи с Джилл Байден обратилась к ней с вопросом, который почти единогласно задавали первой леди США почти все украинки.