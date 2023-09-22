'Прекращение боевых действий и возобновление переговоров': Китай снова озвучил желание принять участие в решении 'украинского кризиса'

Китай снова выразил желание поддерживать все мирные инициативы для решения российской войны в Украине, которую КНР продолжает называть "украинским кризисом". В Пекине заявили, что все должно происходить мирным и дипломатическим путем.

Такую позицию озвучил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе дебатов Генеральной Ассамблеи. Об этом сообщает Укринформ.

"Китай поддерживает все усилия, которые способствуют мирному решению "украинского кризиса" и готовы играть конструктивную роль для скорейшего достижения мира", – сказал Хань.

По его словам, "немедленное прекращение боевых действий и возобновление мирных переговоров является единственным путем разрешения "украинского кризиса"".

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Хань отметил, что безопасность всех государств взаимосвязана, а все вопросы нужно решать путем диалога и консультации, с учетом "законных обеспокоений безопасности" всех стран.

Кроме того, он сказал, что необходимо уважать принципы суверенитета и территориальной целостности всех стран и соблюдение принципов Хартии ООН. Хань сказал, что защищать свой суверенитет и территориальную целостность, Китай готов всеми силами.

"Есть только один Китай в мире, руководство КНР – единственное законное руководство, представляющее весь Китай. Тайвань – неотъемлемая часть китайской территории с древнейших времен. Никто, ни одна сила не должна недооценивать решимость и силу китайского народа защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Реализация полного воссоединения – общая мечта всех китайцев. Мы будем всеми силами стремиться к мирному воссоединению", – заявил он.

Также в Пекине подтвердили заявление о недопустимости ядерной войны и использовании ядерного оружия.

Представитель КНР заявил, что "противостоит гегемонизму и политике силы, ментальности времен холодной войны" и осудил введение "небольшой группой государств произвольных, односторонних и незаконных санкций". Он считает, что эти шаги серьезно препятствуют гармонии международных отношений.

Китай будет проводить независимую внешнюю политику, поэтому Хань предостерег другие страны от вмешательства во внутренние дела КНР.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия становится все ближе к тому, чтобы превратиться в колонию Китая. Российский диктатор Владимир Путин призвал засеять соей поля на Дальнем Востоке РФ, чтобы затем поставлять эту продукцию в КНР.

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