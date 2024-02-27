Представители Госдумы РФ посетили Саудовскую Аравию в преддверии визита Зеленского: что известно о визите

Представители Государственной думы РФ на днях посетили Саудовскую Аравию. Вояж в Королевство они устроили, чтобы "отлаживать диалог".

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Официальная делегация российской Госдумы приехала Эр-Рияд для проведения встречи с аравийскими парламентариями 25 февраля. Так совпало, что их вояж состоялся накануне визита в эту страну президента Украины Владимира Зеленского.

В состав российской делегации вошли глава Госдумы Вячеслав Володин, первый заместитель председателя комитета по международным делам Шамсаил Саралиев, вице-спикер Александр Бабаков, а также представители парламентских комитетов.

Они провели встречу со спикером Консультативного совета (парламента Саудовской Аравии) Абдаллой Аль Аш-Шейхом и другими представителями законодательного органа страны. По результатам переговоров было заявлено о подписании соглашения между парламентами стран и расширении товарооборота.

Отмечается, что после фактического бойкота России со стороны большинства стран мира Кремль активно пытается выйти из международной изоляции. С этой целью представители российского правительства и парламента пытаются наладить более крепкие связи со странами Азии и Африки.

Напомним, во вторник, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем, премьером страны Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Глава государства отметил, что намерен обсудить с ним украинскую формулу мира.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что всех причастных к принудительной депортации украинцев следует привлечь к ответственности за совершенные противоправные действия. Отдельно должны ответить те, кто издевается над нашими пленными. По словам президента, мы должны сделать для этого все возможное и невозможное.