'Правительство имеет право': в Госдепартаменте США сказали, будут ли помогать Украине возвращать мужчин призывного возраста

В Госдепе США прокомментировали вероятность помощи Украине в возвращении мужчин из-за границы. Там назвали этот вопрос достаточно сложным и отметили, что наше государство "вправе определять свою политику".

Соответствующее заявление озвучил официальный представитель дипломатического ведомства США в Брюсселе Дэниел Сайзек в комментарии "Радио Свобода". По его словам, у правительства до сих пор нет никакого решения или позиции относительно помощи Украине.

"Сложный вопрос, понятно, что делать, особенно с мужчинами, которые сейчас вне Украины. Но правительство Украины имеет право определять свою политику", – отметил Сайзек.

Он отметил, что судьба украинцев – это, прежде всего, дело нашего государства и посоветовал "внимательно действовать по этому вопросу". В то же время дипломат признал, что ВСУ нужны люди, которые могли бы встать на защиту государства, однако Украина должна подробно изучить этот вопрос. Также представитель Госдепартамента заверил, что правительство США уважает право правительства Украины определять свою политику.

Напомним, 23 апреля консульства Украины прекратили предоставление услуг мужчинам призывного возраста. С тех пор они могут воспользоваться только одной услугой – оформлением документов для возвращения в Украину.

Запрет действует до получения дипломатическими учреждениями разъяснений положений нового закона о мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В постановлении Кабинета министров Украины от 23 апреля 2024 года говорится, что украинские мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) больше не смогут получать паспорта за пределами государства. Речь идет как о внутреннем паспорте гражданина Украины, так и о заграничном.

– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг.

– В Литве заявили о необходимости рассмотрения возможностей помощи Украине в возвращении покинувших страну мужчин призывного возраста. По его словам, Литва пока не рассматривает конкретные меры в этом направлении, но внимательно наблюдает за решениями, которые примет Польша.

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