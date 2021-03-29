Пожар на нефтезаводе в Индонезии показали с дрона. Видео

В сети опубликовали видео масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina на острове Ява, Индонезия.

Как сообщает Кumparan, число пострадавших увеличилось до 28 человек, из которых у 5 – серьезные ожоги. Их доставили на лечение в местную больницу. К тому же с прилегающих территорий были эвакуированы 740 человек, которых разместили в пунктах временного содержания.

По мнению властей, причиной возгорания мог стать удар молнии, так как перед этим в районе завода начался сильный дождь.

Напомним, что на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina в Индонезии, остров Ява, утром 29 марта произошел взрыв, а затем начался масштабный пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Венесуэле на предприятии компании PDVSA произошел мощный взрыв.