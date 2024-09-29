Появились фото и видео с места смертельной аварии российского вертолета в Пакистане
В сеть попали кадры с места падения российского вертолета Ми-8, который 29 сентября разбился в Пакистане. На борту находились 14 человек, из которых шестеро погибли, остальные восемь получили ранения.
Фото и видео авиакастрофы опубликовали в соцсетях. По предварительной информации, причиной падения вертолета стал отказ двигателя.
Летевшие на нем граждане РФ были пилотами (трое или двое из них, согласно разным версиям СМИ).
ЧП произошло в районе Северного Вазиристана, провинции Хайбер-Пахтунхва, недалеко от границы с Афганистаном.
Он был арендован пакистанской нефтяной компанией Mari Petroleum и выполнял задачи в районе нефтяного месторождения Шева.
Во время последнего полета вертолет, предварительно, направлялся в месторождение черного золота. Он разбился вскоре после взлета.
Борт почти совершил успешную аварийную посадку, однако хвостовой винт коснулся земли, что привело к потере управления.
Как сообщал OBOZ.UA, Ми-8 упал в субботу, 29 сентября, на севере Пакистана. Всего на его борту находились 14 человек, из них шестеро погибли, восемь получили ранения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!