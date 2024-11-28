Постпред КНДР обвинил Запад в 'развязывании войн': Кислица на Совбезе ООН резко ответил

На последнем заседании Совета Безопасности ООН по российским обстрелам критической инфраструктуры Украины представитель Северной Кореи, в частности, обвинил страны Запада в развязывании войн в Украине и на Ближнем Востоке. Постпред КНДР в организации Ким Сон заявил, что "украинский кризис начали США".

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Дипломату КНДР достаточно резко ответили как Соединенные Штаты, так и Украина. В частности, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сказал Киму Сону, что представляет преступный режим, который помогает другому преступному режиму.

Он отметил, что вообще не намерен "комментировать выдумки Северной Кореи, написанные и редактируемые российским представительством".

"Но я нуждаюсь прямо в глаза представителю КНДР сказать, что он представляет преступный режим. Режим помогающий другому преступному режиму. В конце концов, рано или поздно и вы, и ваше руководство будете на скамье подсудимых, а ваш народ будет свободным", – сказал украинский дипломат.

В свою очередь, представитель США при ООН Роберт Вуд отметил, что КНДР не только отправляет своих военных на помощь РФ в неспровоцированной войне, но и планирует поставить России дополнительное вооружение в виде самоходных артиллерийских установок, баллистических ракет и реактивных систем залпового огня.

Господин Вуд также напомнил, что, несмотря на санкции и запреты, Россия уже получила от Северной Кореи войска и вооружения в размере 18 тыс. рублей. контейнеры с артиллерийскими боеприпасами.

Во время этого заседания Совбеза у представителей РФ и Северной Кореи несколько раз спрашивали, отправляла ли КНДР свои войска в Россию. Ни первая, ни вторая прямо на этот вопрос не ответили. В РФ ожидаемо такие заявления назвали "очернением неугодных стран".

А вот представитель КНДР неожиданно ответил, что Пхеньян "имеет право на свои отношения" с Россией. Мол, соглашение о партнерстве между КНДР и Россией "соответствует международному праву и Хартии ООН".

Как сообщал OBOZ.UA, также в ООН выразили обеспокоенность из-за такого "тревожного события", как удар РФ по Украине новой баллистической (межконтинентальной) ракетой. Там призвали "обе стороны" прийти в деэскалацию.

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