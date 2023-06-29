Последствия подрыва Каховской ГЭС россиянами: трупы животных из Херсона прибило к побережью Абхазии. Видео

Последствия подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами стали ощущать и другие страны. Недавно к побережью Абхазии морская волна прибила трупы домашних животных, затонувших в результате теракта, совершенного россиянами на украинской ГЭС.

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Об ужасных "подарках", прибывающих к побережью Черного моря, сообщили местные жители. В социальных сетях опубликовали соответствующее видео, снятое в Сухуми (чтобы посмотреть видео, досролльте до конца страницы).

Как видно на кадрах, к берегу одного из пляжей море принесло трупы животных и разный мусор вперемешку с обломками домов пострадавших людей.

"Из-за взорванной россиянами Каховской ГЭС на берег в Сухуми выбросило мертвых домашних животных... Черноморское побережье ждет катастрофа", – прокомментировали видео в местном канале.

Как сообщал OBOZREVATEL: после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на юге Украины произошла масштабная экологическая катастрофа. В частности, в Херсонской области фиксируется массовый мор рыбы.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет