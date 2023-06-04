После встречи с Эрдоганом Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия Турции для вступления в НАТО

Швеция выполнила требования Турции, сформулированные Анкарой как условие для согласия на членство этой страны в НАТО. Теперь препятствий на пути присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу больше нет.

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Об этом по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 июня в ходе брифинга сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он также добавил, что встреча представителей Швеции, Турции и НАТО запланирована на 12 июня.

Так, по словам генсека Альянса Швеция выполнила условия Турции по вступлению в Североатлантический альянс. Также Столтенберг отметил, что он договорился с Эрдоганом о проведении трехсторонней встречи с участием Турции, Швеции и НАТО 12 июня.

Переговоры Столтенберга и Эрдогана стартовали сегодня, 4 июня, в 14:00 во дворце Долмабахче в Стамбуле, они, сообщают турецкие СМИ, длились около часа. Прессу на встречу не допустили, а турецкая сторона заявила, что заявлений для журналистов по итогам переговоров не планируется.

Еще до начала переговоров сообщалось, что среди вопросов, которые будут подняты в ходе встречи, было и членство Швеции в НАТО, которому ранее противодействовала Турция.

"На приеме также присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и представители НАТО", – писали турецкие СМИ.

Ранее Турция обвинила Швецию в отказе выдать человек, которых Анкара связывает с Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция, США, ЕС и некоторые другие страны считают террористической группировкой.

На позицию Турции, вероятно, повлиял тот факт, что с С 1 июня в Швеции вступил в силу новый закон о борьбе с терроризмом. Мера рассматривалась как важный шаг на пути к одобрению Турцией членства скандинавской страны в НАТО.

Закон о борьбе с терроризмом в Швеции предусматривает тюремное заключение на срок до четырех лет за поддержку экстремистской организации или участие в ее деятельности. А человеку, признанному лидером террористической организации, может быть назначено пожизненное заключение, которое в Швеции, пишет ERR, на практике означает срок в 20-25 лет лишения свободы. Кроме того, закон запрещает финансирование террористических организаций, вербовку и публичное поощрение их деятельности. Незаконным также являются поездки за рубеж с целью присоединиться к подобной организации.

Напомним, 31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал, что Швеция может вступить в НАТО в ближайшие недели.

Также сообщалось, что Эрдоган, выигравший в очередной раз президентские выборы, 3 июня принял присягу и объявил состав нового правительства Турции.