После визита Кулебы Китай расширил ограничения на экспорт беспилотников – Bloomberg

Китай скорректировал контроль над экспортом дронов после визита в Поднебесную министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Пекин ограничил вывоз из страны военных беспилотников.

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Об этом сообщил Bloomberg. Издание отмечает, что Китай сталкивается с растущей критикой со стороны США и их союзников из-за войны РФ против Украины.

Ряд китайских ведомств, в том числе Центральная военная комиссия, добавили беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием в черный список. Эти изменения, которыми дополнили прошлогодний перечень, вступят в силу 1 сентября.

В то же время, Китай снял запрет на экспорт беспилотников коммерческого класса. При этом министерство торговли подчеркнуло, что гражданское оборудование не должно использоваться для "распространения оружия массового уничтожения, терроризма или военных целей".

Издание отмечает, что правительство Си Цзиньпина ввело эту директиву через несколько дней после того, как Дмитрий Кулеба впервые с начала полномасштабного вторжения посетил Пекин.

Китай неоднократно отрицал критику Запада о том, что он посылает России товары двойного назначения, имеющие военное применение.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Bloomberg также писал, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранские Shahed, которые кафиры уже применяют для атак на Украину. Так, Пекин может приблизиться к оказанию агрессору помощи в виде летального оружия, от чего Китай предостерегали западные чиновники.

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