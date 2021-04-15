После смерти украинца в Португалии расформировали государственный орган

Карина Бондаренко Мир 08:44, 15.04.2021 Обновлено: 08:51, 15.04.2021

После гибели украинца Игоря Гоменюка в аэропорту Лиссабона власти Португалии расформировали Службу по делам иностранцев и границам.

Полномочиями государственного органа теперь займется новое ведомство, сообщает местное издание Observador. Новая служба не будет иметь полицейских функций.

Пограничный контроль и расследования торговли людьми разделят между Национальной гвардией и полицией общественной безопасности.

Напомним, что в Португалии в аэропорту жестоко убили 40-летнего украинца Игоря Гоменюка. Причины смерти пытались скрыть. Сначала семье сообщили, что умер он от сердечного приступа. И только врач, который делал вскрытие тела Игоря, сообщил местной полиции, что тот умер от побоев. После того, как история стала известна португальской прессе, виновных арестовали.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Италии во время свадьбы на острове Сардиния погиб 3-летний Антоний Вольский из Украины, сын местного православного священника. Ребенка нашли в бассейне без сознания.

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Мир

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