'После шести месяцев промедлений': польские врачи приступили к обследованию Саакашвили

Медицинская миссия, состоящая из группы польских врачей, начала проведение комплексного медицинского обследования бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Данная миссия была организована Европейским союзом.

Видео дня

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter. Медицинские сотрудники изучают его состояние и впоследствии сделают свои выводы.

"Мы не оставляем друзей в беде. По моей рекомендации группа польских врачей начала комплексное медицинское обследование президента Михаила Саакашвили в Грузии", – написал он.

О том, что группу врачей, которых еще полгода назад отправил Евросоюз, пустили к заключенному Саакашвили, сообщил и Садзаглишвили.

"После шести месяцев промедлений правительство наконец позволило врачам посетить Михеила Саакашвили в больнице. Медицинская миссия была создана ЕС. Они изучают его состояние и впоследствии сделают свои выводы", – сказал адвокат.

Отметим, что беспокойство по поводу состояния здоровья и лечения Михаила Саакашвили во время его заключения возросло. Во время судебного заседания он появился через видеосвязь и показался слабым и истощенным, что вызвало обеспокоенность.

Ранее независимые медики высказывали опасения о возможных фатальных последствиях болезней, которые развились у Михаила Саакашвили во время его заключения. Однако грузинские власти заявляют, что ему предоставляется необходимая медицинская помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на истощенный вид Саакашвили. Он заявил, что Россия, чьим по факту заключенным является Саакашвили, медленно, но уверенно убивает его.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!