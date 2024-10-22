После предупреждения США Турция заблокировала экспорт товаров двойного назначения в Россию – FT

Турция "тайно" запретила экспорт в Россию американских товаров военного назначения. Это произошло после того, как Вашингтон предупредил Анкару о последствиях.

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Об этом пишет Financial Times. Издание ссылается на информацию источников, непосредственно осведомленных по этому вопросу

По их данным, в последние недели Турция ввела запрет на экспорт более 40 категорий товаров американского происхождения. Эти товары Вашингтон и его западные союзники считают жизненно важными для войны РФ в Украине.

Речь идет о микросхемах и системах дистанционного управления, а также о других товарах из 50 "высокоприоритетных", список которых составлен США, Великобританией, ЕС и Японией.

"Среди них - современная электроника, которую регулярно находят в ракетах и беспилотниках, сбитых в Украине, например процессоры и карты памяти, а также станки и другое оборудование, используемое для производства вооружений", – отмечает издание.

Заблокированы для экспорта и аналогичные товары из Евросоюза.

При этом об ограничениях, касающихся товаров двойного назначения, не было объявлено публично из-за "политической деликатности" этого вопроса, утверждает один из источников.

Издание отмечает, что турецкий экспорт высокоприоритетных товаров в Россию резко возрос после полномасштабного вторжения, увеличиваясь ежемесячно на 3 млн долларов. Своего пика экспорт достиг в декабре 2022 года, когда составил около 38 млн. долларов, о чем свидетельствует официальная статистика турецкого правительства. А в июле 2024 года он уже упал до 4,5 миллиона.

"Считается, что недавнее падение объемов прямой торговли частично связано со смещением экспорта некоторых товаров, необходимых для ведения боевых действий, из Турции к посредникам, таким как Казахстан и Азербайджан, а затем в Россию. Новые турецкие торговые ограничения не влияют на экспорт в этих стран", – обращают внимание авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, США предупредили Турцию о последствиях, если она не прекратит экспорт в Россию американских товаров, которые могут использоваться для военного оборудования. Вашингтон требует от Анкары более активных действий для пресечения незаконных поставок чувствительных технологий в РФ.

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