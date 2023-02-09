Португалия передаст Украине три Leopard 2: премьер-министр назвал дату

Португалия заявила свою готовность передать три современных танка Leopard 2 немецкого производства бойцам армии Украины. Сейчас их восстанавливают и проводят техническое обслуживание, поэтому отправят боевые машины в Киев уже в следующем месяце, в марте.

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Об этом заявил премьер-министр государства Антонио Коста, передает агентство Reuters. Лиссабон выразил желание присоединиться к "танковой коалиции" стран, которые перешли на новый уровень снабжения украинской обороны.

"Сейчас мы ведем переговоры с Германией, чтобы получить запчасти, необходимые для ремонта вышедших из строя танков Leopard. Эти танки находятся у нас на складе, мы стремимся оказать помощь украинской армии вместе с нашими партнерами", – подчеркнул политик.

Важно отметить, что в арсенале Португалии находятся 37 немецких танков, 12 из которых в полной готовности к эксплуатации. Оказанная помощь Украине не окажет негативных последствий на оборонительных мощностях самого государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Зеленский рассказал главе Минобороны Германии Виктору Писториусу о ситуации на поле боя и перечислил главные оборонные потребности Украины.

"Приоритет, над которым мы продолжим работать – устойчивость нашей армии. Сегодня это самый главный вызов", – акцентировал гарант.

А сам Писториус в ответ заявил, что первый батальон танков Leopard 2 от западных партнеров может быть доставлен в Украину в марте или апреле этого года.

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