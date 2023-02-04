Португалия передаст Украине танки Leopard 2: премьер страны сделал заявление

Глава правительства Португалии Антонио Кошта заявил, что его страна готова передать Украине современные танки Leopard 2, необходимые Силам обороны для перехвата инициативы в боях с российскими захватчиками. Пока политик не готов назвать точное число машин, которые войдут в пакет военной помощи, но как только эта информация появится, она будет озвучена публично.

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Об этом сообщило португальское агентство Lusa. Сейчас Лиссабон проводит переговоры с немецким Бундестагом по этому вопросу.

"Мы хотим получить от Германии запчасти для ремонта некоторых танков, имеющихся на вооружении, которые не используются из-за неисправности. После этого мы можем их передать войскам Украины", – подчеркнул Кошта.

Напомним, что Португалия приняла решение войти в танковую коалицию, которая будет поставлять Украине современные боевые машины. На вооружении Португалии есть 37 танков Leopard 2, 12 из них полностью исправны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в политических кругах Швейцарии обсуждают возможную продажу танков Leopard странам, поставляющим их Украине. Таких боевых танков у Швейцарии в избытке.

А вот премьер Греции предварительно отказался поставлять современные танки для украинской армии. Он пояснил, что Афины сами нуждаются в такой технике из-за напряженных отношений с Турцией.