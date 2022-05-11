Портников: после Второй мировой войны место империи Гитлера занял СССР

После Второй мировой войны на место гитлеровской Германии пришел СССР. После победы над нацизмом последний источник глобального зла искоренен не был.

Такое мнение выразил публицист Виталий Портников, передает Tvoemisto.tv. По словам журналиста, победы над Адольфом Гитлером как будто и не было, ведь половина Европы ушла под влияние Советского Союза, которому в дальнейшем позволили стать ядерным государством.

"Эти самые россияне, воевавшие вместе с украинцами в 1941 году, оккупировали украинскую землю. Они были тем населением, которое акцептовало и воевало за большевистский режим. Они как общество были свидетелями украинского голодомора, уничтожения украинского национального и культурного движения", – отмечает Портников.

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Публицист согласен, что Вторая мировая война вошла в историю как битва добра со злом. Однако, по его словам, часть зла была и на стороне добра. "Советский союз был таким же злом, как гитлеровская Германия, ничем не лучше", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Портникова, даже если ВСУ полностью разгромят армию главы РФ Владимира Путина, тот будет продолжать наносить ракетные удары по нашей стране, возможно, даже более интенсивно.