Порошенко в Лондоне поздравил с днем рождения Бориса Джонсона

Петр Порошенко, участвующий в юбилейном саммите Международного демократического союза, во время встречи с бывшим премьер-министром Британии Борисом Джонсоном поздравил его с днем рождения. Пятый президент поблагодарил Джонсона за лидерство, которое британский политик продемонстрировал с первых дней полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

Порошенко вручил Джонсону отличие за непоколебимую поддержку Украины в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ, укрепление международной коалиции для отпора неспровоцированной и жестокой агрессивной войны России против Украины, за образцовое мужество и преданность свободе и демократии, которые вдохновили многих в свободном мире и за его пределами.

"Я очень, очень горд и искренне благодарю. Все, что я могу сказать, это то, что я знаю, что правительство Великобритании и, конечно, я не успокоимся, пока у нас снова не будет свободной, суверенной, независимой Украины", – поблагодарил Джонсон.

Петр Порошенко отметил, что очень ценит большое руководство Великобритании, то, что ее правительство делает для Украины, нашей нации.

"Героизм украинцев поразил мир, но мы должны продолжать их поддерживать. Я беспокоюсь, что мы сейчас делаем недостаточно. Я просто считаю, что когда дело доходит до ключевого оружия, F-16 и ATACAMs, мы должны давить на них в правильном месте", – убежден Джонсон.

Порошенко обсудил с Борисом Джонсоном, а также с Главой Международного демократического союза Стивеном Харпером, бывшей президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович общие вызовы и ценность единства и солидарности для достижения победы Украины.

"Результаты украинской борьбы определят судьбу континента на ближайшие десятилетия", – отмечает пятый президент.