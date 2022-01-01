Популярный курорт Египта 1 января засыпало крупным градом. Фото, видео

В субботу, 1 января, в Хургаде, расположенном в восточном Египте, выпал сильный град. Очевидцы необычайного для тропического курорта явления утверждают, что льдины были размером с перепелиное яйцо.

Об этом сообщается в Twitter Egypt Scoop. Туристы, прибывшие в Хургаду, понежиться под солнечными лучами и заняться дайвингом в Новый год, были вынуждены запереться в отельных номерах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Град выпал толстой пеленой буквально с утра, устелив ледовым покровом пляжи, улицы, территории гостиниц. Толщина такого покрова в некоторых местах достигает несколько сантиметров.

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