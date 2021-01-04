Помпео похвастался нашивкой, которую подарил ему раненый украинский воин. Фото

Украинский воин сорвал из формы свою нашивку и подарил ее госсекретарю США Майку Помпео, когда тот посетил военный госпиталь в Киеве в январе 2020-го.

Об этом на своей странице в Twitter 3 января 2021-го рассказал сам государственный секретарь Соединенных Штатов. Он также поделился фотографией того, как принимал подарок от украинца.

"Когда я посетил киевский военный госпиталь, чтобы встретиться с храбрыми украинскими борцами за свободу, один из них сорвал нашивку со своей формы и отдал ее мне", – написал Помпео.

Он добавил, что "никогда не стоит недооценивать силу, идущую от фронта".

Постом Помпео поделилась пресс-служба миссии Украины при НАТО на своей Twitter-странице. В сообщении сказано, что поддержка страны американскими партнерами высоко ценится.

"Мы были тронуты, когда вы [Помпео] поделились этой историей с министрами иностранных дел НАТО", – написали в миссии.

Напомним:

Государственный секретарь США совершил визит в Украину в конце января 2020 года. Тогда он посетил пять государств Восточной Европы.

Чиновник прибыл в Киев 30 января, хотя визит должен был состояться еще в начале месяца. Поездку отложили из-за обострения ситуации в Ираке.

Выступая на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским, Помпео заверил в поддержке Украины в борьбе за свободу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Майк Помпео открыто выступил против России и ее президента Владимира Путина, напомнив о поддержке Украины. По словам государственного секретаря США, Америка "должна относиться к России так же, как и к коммунистическому Китаю: не доверять и проверять".