Помогут бороться с фейками: США и Польша запустили проект для противодействия дезинформации РФ

Польша и Соединенные Штаты Америки запустили проект, призванный помочь Украине развенчивать фейки, которые распространяют российские пропагандисты о полномасштабном вторжении страны-агрессора. Центр противодействия российской дезинформации открыли в Варшаве 10 июня.

Об этом пишет Associated Press.Официальное название нового проекта Варшавы и Вашингтона – Украинская коммуникационная группа. Церемония открытия группы состоялась в посольстве США в Варшаве.

Участие в ней взяли в частности американский дипломат Джеймс Рубин, отвечающий за борьбу с дезинформацией, и Томаш Хлонь, польский дипломат с аналогичным мандатом.

Как отмечается, проект заработает с 11 июня. В него войдут представители 12 стран, в частности Канады, Франции, Германии, Финляндии, Италии, нескольких других стран-членов НАТО, а также самой Украины.

Сотрудники миссии будут работать в помещении, предоставленном Министерством иностранных дел Польши. Одной из их задач будет попытка выявить и развенчать российские дезинформационные кампании, направленные на ослабление поддержки Украины в мире.

"Задача в информационной войне заключается не только в том, чтобы знать, что делают россияне, но и в том, чтобы выяснить, какие лучшие способы борьбы с ними", – сказал Джеймс Рубин.

В польском правительстве со своей стороны отметили, что цель работы Группы – противостоять фейковым нарративам о российском полномасштабном вторжении в Украину. Проект будет работать "над честным отражением реальности в глобальной информационной среде".

Как сообщал OBOZ.UA, официальный Вашингтон отреагировал на распространение дезинформации Кремлем как в самой России, так и за рубежом. В США заявили о высоком уровне обеспокоенности из-за того, что такие действия Москвы оказывают потенциальное влияние на демократические процессы на Западе.