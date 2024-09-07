Получил более 1 млн долларов от России: США обвинили политолога в нарушении санкций

Министерство юстиции Соединенных Штатов обвинило своего 76-летнего гражданина, политолога и телеведущего, а также его 55-летнюю жену в отмывании денег и нарушении санкционной политики против РФ. Речь идет о Дмитрии и Анастасии Саймс.

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Минюст США ссылается на расследование ФБР, обыски в американском имении супругов, а также на два обвинительных заключения прокуратуры Колумбии. По предъявленным обвинениям, как утверждают в ведомстве, обоим фигурантам грозит по 20 лет за решеткой.

В первом обвинительном заключении говорится, что супруги оказывали услуги российскому вещателю "Первый", который с мая 2022 года находится под санкциями США. При этом от российского телеканала Дмитрий и Анастасия Саймс получили автомобиль, водителя, средства для квартиры в Москве, команду из десяти человек и более миллиона долларов.

Второе обвинительное заключение касается отдельно Анастасии, подозреваемой в махинациях с произведениями искусства. В частности, утверждается, что женщина покупала в США и Европе антиквариат для находящегося под санкциями США российского олигарха Александра Удодова (зятя премьер-министра РФ Михаила Мишустина).

Эти произведения искусства хранились в доме четы Саймс в штате Вирджиния "для последующей отправки в Россию". В настоящее время они изъяты после обысков у супругов.

К моменту начала следствия и во время обысков Саймсы находились за пределами США. Следствие утверждает, что точно знает местонахождение супругов – они вернулись в РФ. Если же пара вернется в США – по каждому из трех пунктов обвинения им грозит до 20 лет лишения свободы.

Дмитрий Саймс 1947 года рождения является российским политэмигрантом. Он, как и его жена, родился и вырос в Москве, однако бежал в США в 1973 году. А в 2022 году – бежал из США в Россию. В настоящее время работает антиамериканским телевизионным экспертом-комментатором центрального российского телевидения.

В США Дмитрий Саймс был тесно связан с президентской кампанией Дональда Трампа в 2016 году. В докладе ФБР о вмешательстве России в выборы его имя упоминается более ста раз.

В российских и американских масс-медиа в начале 2023 года приобрела популярность фотография, где Саймс здоровается за руку с российским диктатором. Это кадр награждения "политолога" денежной премией за "анализ событий в зоне специальной военной операции и горячих точках планеты".

Его жена Анастасия содержит несколько ювелирных магазинов и галерей, и утверждает, что она художница.

Как сообщал OBOZ.UA, компания Microsoft в рамках санкционной политики США отключила российские компании от ключевых облачных сервисов, "что значительно усложнило их работу". Это еще больше изолирует российский бизнес от современных технологий и усугубляет экономические трудности страны, уверяет компания.

А между тем российские банки потребовали от импортеров письменные гарантии приема платежей китайскими банками из-за риска вторичных санкций. Дело в том, что более 98% китайских банков отказываются принимать платежи из России.

Это ставит российский бизнес перед серьезными вызовами.

Ранее также сообщалось, что из-за международных санкций все крупные российские промышленные предприятия будут вынуждены уже через несколько месяцев остановить производство. Спасать компании от банкротства отказался даже самый крупный союзник РФ.

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