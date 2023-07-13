Польша утвердила строительство первой АЭС: что известно об историческом проекте

Правительство Польши официально утвердило план строительства первой атомной электростанции на территории страны. Ее будут строить в партнерстве с США, а первый блок планируют ввести в эксплуатацию в 2033 году.

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Об этом сообщила на своем аккаунте в Twitter министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. По ее словам, в среду, 12 июля, было принято окончательное решение по этому вопросу.

"Сегодня мы приняли основное решение, приближающее строительство первой атомной станции в Польше", – говорится в сообщении.

Министр уточнила, что документ является официальным подтверждением того, что запланированные инвестиции соответствуют общественным интересам и проводятся в соответствии с энергетической политикой Польши.

"Атомная энергетика обеспечит стабильность энергоснабжения и диверсификацию источников энергии, а значит – энергетический суверенитет нашей страны", – отметила она.

На сайте правительства Польши сообщили, что строительством займется частная компания Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Принятый правительством документ дает этой компании право подавать заявки на дальнейшие административные решения, в частности решение о месте расположения и дальнейшее разрешение на строительство.

Там напомнили, что местом для строительства первой в Польше АЭС выбраны окрестности населенного пункта Хочево в Поморском воеводстве на побережье Балтийского моря.

"Запланированные инвестиции представляют собой реализацию Польской программы ядерной энергетики, соответствуют польской энергетической политике до 2040 года и соответствуют целям климатической политики Европейского Союза", – пишет пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Польши уже до конца 2023 года появится центр HIMARS. Это будет узел обслуживания и производства этих американских реактивных систем залпового огня не только для Польши, но и для европейских стран.

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