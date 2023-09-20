Польша прекратит поддержку украинских беженцев с 2024 года: что это значит

Уже в следующем году Польша может отменить льготы для миллионов украинских беженцев. Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что правила, актуальные для них сейчас, в 2024 году просто перестанут действовать.

Он отметил, что пока нет решения о продлении того, что указано в законе. Об этом Мюллер сказал польскому каналу Polsat.

"Напомним, что правила временные и утрачивают силу в начале следующего года. Ничто не является постоянным, только на время продолжающегося вооруженного конфликта, а положения просто утрачивают силу в начале следующего года", – ответил он на вопрос журналиста.

Как известно, поддержка беженцев из Украины предусматривает отмену требований насчет проживания и предоставления разрешений на работу, бесплатный доступ к школам для украинских детей, к медицинскому обслуживанию, а также семейную помощь.

Видео дня

"Я думаю, что правила не будут существенно расширены", – отметил Мюллер.

Заместитель министра семьи и социальной политики Польши Анна Шмидт отметила, что их страна уже потратила около 2,4 миллиарда злотых (550 миллионов долларов) на выплаты для украинских семей, которые выехали в Польшу, убегая от войны, передает Bloomberg. В следующем году эта финансовая поддержка, скорее всего, будет сокращена.

В издании считают, что прекращение поддержки украинских беженцев может дополнительно усилить напряженность между Украиной и Польшей в условиях продления последней запрета на импорт зерна из нашей страны.

Напомним, что ранее в Польше сделали заявление об экстрадиции в Украину мужчин, которые незаконно покинули страну. Чтобы доставить таких людей назад домой, Украина должна выдать международный ордер на арест каждого из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в Польше довольно легко находят работу, однако в большинстве случаев это относительно низкооплачиваемый и тяжелый физический труд. О том, какие условия работы предлагают нашим гражданам, и почему для Украины важно их возвращение на родину, читайте в нашем материале.

Также мы рассказывали, что украинские беженцы покидают Польшу и перебираются оттуда в Германию. В этой стране наших граждан привлекают наличие друзей и знакомых, более высокие заработки и социальные выплаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!