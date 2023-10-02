Польша получила от Украины приглашение на форум оборонных индустрий, но не приняла его, – посол

Польша одной из первых получила приглашение на Форум оборонных индустрий, проходивший в Киеве на прошлой неделе. Однако Варшава решила не принимать его.

Такое заявление сделал посол Украины в Польше Василий Зварыч. Об этом он сказал в интервью TVN24.

Так, Зварыча спросили, почему польских представителей не было на встрече президента Украины Владимира Зеленского в Киеве с представителями оборонной промышленности многих стран.

"Мы пригласили всех из наших дружественных стран, в том числе компании оборонной промышленности. Польша была одной из первых, кто получил это приглашение, поэтому мы ожидали участия польской стороны", – ответил он.

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При этом посол отметил, что каждая страна сама решает, приезжать или нет.

"Это суверенное решение каждой страны. Мы присылаем приглашение, а страна решает, принимать его или нет, исходя из своих интересов. Поэтому мы уважаем такие решения, но это не причина обвинять Украину в том, что Польша не присутствовала", – добавил Зварич.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна будет продолжать оказывать военную помощь Украине. Однако он уточнил, что такая возможность будет в случае получения польской армией нового вооружения.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал президента Владимира Зеленского "воздерживаться от оскорблений поляков" после выступления лидера Украины на Генассамблее ООН. Он отметил, что всегда будет защищать честь своей страны.

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