Польша поднимала в небо авиацию из-за ракетной атаки России по Украине: что известно

В Польше из-за российской атаки на Украину в небо поднимали авиацию. Воздушное пространство страны патрулировали как польские самолеты, так и авиация союзников.

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Жителей юго-восточной части Польши предупреждали о возможном "повышенном уровне шума из-за начала полетов" авиации. Об этом сообщили в официальном аккаунте Оперативного командования Вооруженных сил Польши в сети Х.

"Пожалуйста, обратите внимание, что в юго-восточной части страны может быть повышен уровень шума из-за начала полетов польских и союзных самолетов в нашем воздушном пространстве. Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектах, расположенных на территории Украины", – говорится в сообщении.

В Вооруженных силах страны также констатировали, что в последний раз такая активизация российской дальней авиации фиксировалась 27 августа этого года.

"Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, а Оперативное командование RSZ постоянно следит за ситуацией", – добавили в Оперативном командовании ВС Польши.

Напомним, ночью Россия атаковала Украину "Шахедами", а утром по всей стране объявляли масштабную воздушную тревогу из-за того, что россияне запустили ракеты из бомбардировщиков Ту-95МС.

Во время массированной ракетной атаки россияне пытались поразить Киев. Над столицей сбито более двух десятков крылатых и баллистических ракет, а также один "Шахед". Однако из-за падения обломков в четырех районах столицы зафиксированы пожары и разрушения, за помощью к медикам обратились по меньшей мере два человека.

В Харькове же российская ракета прилетела в садовое общество в Индустриальном районе. Там вспыхнул пожар: горел жилой дом и три нежилых строения.