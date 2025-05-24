Польша планирует до конца июля установить электронное заграждение на границе с Беларусью

До конца июля 2025 года Польша может установить электронное заграждение на границе с Беларусью. Монтаж электронного барьера на реке Буг в Люблинском воеводстве уже продолжается.

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Об этом сообщил на брифинге в Люблине в пятницу, 23 мая, министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк, передает Укринформ. Он назвал такое электронное заграждение "чрезвычайно важным инструментом" для обеспечения безопасности границы с РБ.

Заграждение будет состоять из 1,8 тысяч опор для видеонаблюдения, 4,5 тысяч камер дневного и ночного видения, а также специальных датчиков для выявления физических характеристик объектов. Также планируется проложить примерно 200 км силовых кабелей и такое же количество линий электропередачи.

В городе Холм будет расположен Центр надзора за электронным заграждением. Его разместят в штабе Надбужанского отдела Пограничной службы Польши.

По словам Семоняка, новую электронную систему планируется интегрировать с существующими наблюдательными системами и телекоммуникационной сетью Пограничной службы.

В конце марта 2025 года в Польше сообщили, что модернизировали систему электронного мониторинга на границе с РБ в Подляском воеводстве. Там установили дополнительную линию видеокамер для наблюдения, а также применен механизм искусственного интеллекта.

Кроме того, Польша планирует набрать 1500 новых сотрудников Пограничной службы, которые будут направлены на потенциально опасные участки границы с Беларусью.

Как известно, в 2022 году Польша построила на границе с Беларусью заграждение высотой 5,5 м и длиной 186 км и установила современную систему электронного мониторинга. Это было ответом на искусственное создание с лета 2021 года Беларусью и Россией миграционного давления на границе с Польшей и Балтийскими странами.

В августе 2024 года была начата операция "Безопасное Подляшье" по охране границы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может в ближайшее время накопить на территории Беларуси контингент численностью до 150 тысяч и представлять угрозу для близлежащих стран.

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