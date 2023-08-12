Польша отреагировала на неожиданное желание Лукашенко дружить

В Польше ответили на заявление самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко о намерении улучшить взаимоотношения между обеими странами. Там отметили, что для этого есть простой путь.

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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в комментарии RMF FM. Он подчеркнул, что власти Беларуси для этого должны остановить атаки на границе и освободить политических заключенных, в том числе поляков.

"Если Беларусь хочет иметь хорошие отношения с Польшей, то путь к этому очень прост. Остановить атаки на нашей границе, освободить Анджея Почобута и других заключенных – более 1000 человек находятся в тюрьмах Беларуси", – отметил Яблонский.

По словам замминистра, такое решение может принять только нынешняя власть Беларуси.

"У нас нет и никогда не было враждебных намерений относительно Беларуси. Мы не намерены поддерживать плохие отношения с Беларусью. Напротив, мы хотели бы, чтобы они были как можно добрее, но именно белорусская власть ведет себя так, как она ведет себя, и она несет полную ответственность за то, что у нас плохие отношения. Беларусь – это просто страна, которая враждебна Польше", – добавил он.

Напомним, ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко неожиданно заявил, что поручил "наладить отношения" с Польшей, которую он до этого обвинял в подготовке агрессии. Он заявил, что Беларусь и Польша соседи, а "соседей не выбирают, они от бога".

Ранее сообщалось, что находящиеся в Беларуси российские боевики из ЧВКК "Вагнер" имитировали прибытие в район автодорожного пункта пропуска "Песчатка" в Брестской области на границе с Польшей.

Напомним, что военнослужащие ВС РБ начали командно-штабные учения на полигоне "Гожский" в Гродненской области Беларуси. Он расположен в непосредственной близости к границе с Литвой и Польшей, то есть недалеко от территории так называемого Сувальского коридора.

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