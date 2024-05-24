Польша начала усиливать охрану хаба для передачи помощи Украины: названа причина

Власти Польши приняли решение об усилении безопасность вокруг главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украине. Речь идет об аэропорте Жешув-Ясенка, который обрабатывает 90% западных грузов, которые отправляются в Украину. Это связано с российскими диверсионными операциями.

Об этом в четверг, 23 мая, сообщило издание Bloomberg. Министр внутренних дел Томаш Семоняк подтвердил, что принимаются меры по усилению безопасности вокруг аэропорта.

"Мы столкнулись с иностранным государством, которое ведет вражеские и, выражаясь военным языком, кинетические действия на территории Польши. Ничего подобного раньше не было", – сказал глава польского ведомства.

Семоняк также добавил, что недавние диверсионные акты, о чем накануне сообщил премьер Дональд Туск, были заказаны российской военной разведкой. Подобные методы, по словам главы МВД, применяют по всей Европе.

По его словам, обычно они включают вербовку так называемых "одноразовых агентов", таких как футбольные хулиганы или организованные преступные группировки, которые готовы совершать такие действия за деньги.

Чиновник назвал это "очень серьезной ситуацией", поскольку российские спецслужбы теперь действуют гораздо более целенаправленно на чужой территории.

"Мы уже не говорим об агентах влияния или какой-то онлайн-активности. Это люди, которые готовы прийти и что-то поджечь", – отметил Семоняк.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что спецслужбы страны задержали девять человек, которые совершали диверсии. Глава правительства подчеркнул, что злоумышленники действовали по заказу спецслужб России.