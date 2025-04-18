Польша может получить доступ к ядерному оружию: Дуда рассказал о двух возможных сценариях

Польша может получить доступ к ядерному оружию. Об этом ранее заявил премьер-министр Дональд Туск, а ныне президент Польши Анджей Дуда рассказал о двух вероятных сценариях получения "ядерного зонта". По его словам, Варшава может принять два важных решения по этому поводу.

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Об этом Дуда сказал в интервью Bloomberg News в Варшаве 18 апреля. По его словам, Польша должна искать дополнительную защиту от возможной угрозы со стороны России.

В частности, это следует делать путем ядерного сдерживания.

Дуда заявил, что его страна должна обратиться за ядерной защитой во Францию. В то же время, он продолжает призывать к размещению американского ядерного оружия в Польше.

"Я считаю, что мы можем принять оба решения. Эти две концепции, американское и французское ядерное оружие, не противоречивы или несовместимы", - отметил президент Польши.

В марте премьер-министр Дональд Туск заявил в парламенте, что Польша может получить доступ к ядерному оружию. Он также сообщил, что ведет "серьезные переговоры" с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по использованию ядерного потенциала Парижа для защиты европейских союзников.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Польши Анджей Дуда призвал США передать ядерное оружие на территорию его страны как средство сдерживания грядущей российской агрессии. Он ожидает конкретных действий американского президента Дональда Трампа, поскольку администрация Джо Байдена отклонила проект распределения ядерного оружия в 2022 году.

Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова взять на себя ядерную защиту Европы. Это максимально положительно отреагировали в Польше, где выразили готовность разместить ядерное оружие на своей территории.

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